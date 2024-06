Gabriel Kelly & Malika Dzumaev: Kuschel-Foto nach dem Finale von "Let's Dance"! Was läuft da wirklich?

Schließlich sind beide vergeben. Malika ist seit neun Jahren mit ihrem Tanzkollegen Zsolt Sándor Cseke (36) zusammen. Gabriel hat eigentlich Freundin Leoni Miller (20) an seiner Seite. Sie war auch der Grund, warum er bei "Let's Dance" teilgenommen hat. "Ich kann überhaupt nicht tanzen. Ich mache das Ganze eigentlich nur, weil meine Freundin eine Supertänzerin ist. Ich konnte in all den Jahren, in denen ich mit ihr zusammen bin, nie mit ihr tanzen. Nach 'Let’s Dance' hoffentlich schon", erklärte er vor dem Start auf seinem Instagram-Account. Der Plan ist definitiv aufgegangen.

