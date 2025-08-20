Gabriel Kelly: Jetzt geht er seinen eigenen Weg!
Gabriel Kelly genießt seine Freiheit in vollen Zügen. Immer nur auf der Couch sitzen? Keine Option für den Rapper!
Gabriel Kelly ist ein waschechter Reise-Fan. Im vergangenen Jahr reiste er einen Monat lang durch Vietnam.
Mit der Masse schwimmen? Ganz und gar nicht sein Ding! Gabriel Kelly (24) hat früh gelernt, seinen eigenen Weg zu gehen. Schon als Kind tourte er musizierend mit der Familie durch Europa – sein Leben: ein einziges Abenteuer. Für ihn steht fest: Er will frei sein!
Gabriel will reisen
Mit gerade einmal acht Jahren hieß es Abschied nehmen von der Schulbank. Vater Angelo (43) packte Kind und Kegel samt Instrumenten ein – und los ging’s: Ein Jahr lang lebten sie als Straßenmusiker. Kein Klassenzimmer, keine Routine – stattdessen ein Leben aus dem Koffer, voller Erfahrungen und Unvorhersehbarem.
"Es gab Wochen, da haben wir uns in Italien immer nur von der billigsten Pasta aus dem Aldi ernährt", erinnert sich Gabriel. Früh lernte er, die Freiheit zu lieben. Daran hat sich bis heute nichts geändert. "Ich bin superspontan", sagt er. Zusammen mit Freundin Leoni (22) will er die Welt bereisen – bevor das Abenteuer Familie beginnt!
