Gabriel Kelly: Hochzeit und Kind! Seine eigene Kelly Family

Leoni, selbst Teil der Miller Family, teilt seine Leidenschaft für Musik. Mit Geige und Akkordeon steht sie gemeinsam mit ihrem Vater und ihren Geschwistern auf der Bühne – musikalisches Talent und Familienpower liegen ihr im Blut. "Wir kennen denselben Livestyle. Sie hat Verständnis, wenn ich unterwegs bin – das gibt mir viel Freiheit", erzählt Gabriel. Und im Augustfeiern die beiden bereits ihr sechstes gemeinsames Jahr – ein echtes Liebesjubiläum!