Gabriel Kelly: Hochzeit und Kind! Seine eigene Kelly Family
Gabriel Kelly schwebt mit seiner Freundin auf Wolke Sieben – und plant schon fleißig die Zukunft...
Gabriel Kelly strahlt in die Kamera.
© IMAGO / Fotostand
Selbstbewusst, talentiert und voller Energie – Gabriel Kelly (24) wirbelt mit seinem Debütalbum "Gabriel Kelly" frischen Wind in die Charts. Doch auch abseits der Bühne hat der Sohn von Angelo Kelly (43) klare Pläne: Mit seiner großen Liebe Leoni (22) träumt er schon jetzt von einer Großfamilie.
Die nächste Kelly-Generation ist nur eine Frage der Zeit.
Familienplanung bei Gabriel Kelly
Ein Kind? Zwei? Gabriel denkt in anderen Dimensionen. "Ein paar Kinder werden’s sicher", verrät er mit einem Lächeln. "Meine Freundin kommt aus einer neunköpfigen Familie, ich aus einer siebenköpfigen – das passt", lacht er. Ganz nach dem Motto: Je mehr, desto besser!
Gemeinsam mit Leoni, so scheint es, will Gabriel das musikalische Familienerbe weiterführen – und womöglich bald eine neue kleine Kelly-Band aufstellen. Schon Vater Angelo (43) war mit seiner Familie auf Tour – ein Leben, das Gabriel vertraut ist und das er offensichtlich fortsetzen möchte.
Auch Leonie liebt die Musik
Leoni, selbst Teil der Miller Family, teilt seine Leidenschaft für Musik. Mit Geige und Akkordeon steht sie gemeinsam mit ihrem Vater und ihren Geschwistern auf der Bühne – musikalisches Talent und Familienpower liegen ihr im Blut. "Wir kennen denselben Livestyle. Sie hat Verständnis, wenn ich unterwegs bin – das gibt mir viel Freiheit", erzählt Gabriel. Und im Augustfeiern die beiden bereits ihr sechstes gemeinsames Jahr – ein echtes Liebesjubiläum!
Und was sagt eigentlich Mama Kelly? "Die fragt schon nach dem Ring", schmunzelt Gabriel. Doch für ihn steht der Plan fest: "Aber erstmal studiert Leoni weiter, ich mach meine Musik. Dann kommen Kinder – und irgendwann reden wir übers Heiraten. Das ist die Reihenfolge"…
