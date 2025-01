Gabriel Kelly: Klatsche für seine Freundin! Wie ernst meint er es mit ihr?

Naheliegend – nach der jüngsten Aussage des Kelly-Sprösslings. Denn für seine Freundin, so erzählt er in der NDR-Sendung "DAS!", sei er nach Greifswald gezogen, wo sie Medizin studiert: "Irgendjemand muss was Vernünftiges machen und später das Geld auf den Tisch legen. Meine Freundin ist mein Investment." Das hat gesessen!

Und nicht nur das. Offenbar braucht Leoni nicht nur Kohle, sondern auch starke Nerven. Denn Gabriel vergnügt sich gerne mit anderen Frauen. Gerade erst reiste er mit seiner "Let’s Dance"-Kollegin Ann-Kathrin Bendixen (25) durch Vietnam und zeigte sich auf Instagram-Fotos sehr vertraut. Zu viel, was Gabriel Leoni damit antut!

Gabriel Kelly: Schlechtes Verhältnis zu Tante Maite! Er verrät traurige Details. Im VIDEO gibt es alle Details: