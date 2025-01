Gabriel Kelly: Süße Baby-Pläne! „Demnächst Vater werden“

An Gabriels Seite steht seit fünf Jahren Leonie Miller, die nicht nur seine Freundin, sondern auch seine größte Unterstützerin ist. Während seiner Teilnahme bei "Let's Dance" war sie regelmäßig vor Ort, um ihn anzufeuern, und auch hinter den Kulissen stand sie ihm stets zur Seite.

Doch Leonie ist nicht nur Gabriels Fels in der Brandung, sondern auch selbst eine leidenschaftliche Musikerin. Gemeinsam mit ihrer Familie tourt sie unter dem Namen "Miller Family" durch Europa und begeistert das Publikum mit ihrer Stimme sowie ihrem Talent an Geige und Akkordeon.

Kein Wunder also, dass Gabriel und Leonie so harmonieren – sie teilen nicht nur ihre Liebe zueinander, sondern auch ihre Leidenschaft für Musik und Familie. Ob die beiden ihre Talente bald an den eigenen Nachwuchs weitergeben? Die Zeichen stehen jedenfalls gut. Wenn es so weit ist, erfahrt ihr es hier!