GNTM: Das gab es noch nie! ProSieben enthüllt XXL-Pläne mit Heidi Klum

Zum allerersten Mal in der Geschichte von "Germany's Next Topmodel" laufen die Folgen an gleich zwei Abenden pro Woche. Heidi Klum erklärt gegenüber ProSieben: "Viele großartige Menschen haben sich für meine 20. Staffel beworben. Da all diese tollen Persönlichkeiten nicht in einen einzigen Donnerstagabend passen, gibt es jetzt sechs Wochen lang dienstags nur Boys. "

Den Auftakt machen die weiblichen Kandidatinnen am 13. Februar 2025, zur gewohnten Zeit um 20:15 Uhr, auf ProSieben. Fünf Tage später, am 18. Februar, betreten dann die männlichen Models die Bühne. Bis Ende März laufen die beiden Gruppen getrennt voneinander, bevor sie in Episode 13 erstmals aufeinandertreffen. Danach geht es wie gewohnt donnerstags weiter.

Natürlich dürfen in der Jubiläumsstaffel die Stars nicht fehlen. Heidi Klum bekommt in den ersten Folgen prominente Unterstützung von ihrer Tochter Leni. Und bei den Jungs? Da kommt niemand Geringeres als Naomi Campbell vorbei!