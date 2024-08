Gabriel Kelly & Freundin Leoni Miller: "Love Will Make It Right" - Darauf haben sie so lange gewartet

Genau wie ihr Freund Gabriel Kelly ist auch Leoni Miller Teil einer Musiker-Familie. Gemeinsam mit ihrem Vater Tom Miller und ihren Geschwistern Maria, Jorinde, Maya, und Bella bilden sie die Musik-Gruppe "Miller Family". Wenn das Mal nicht nach einer riesigen Chance auf ein Liebes-Duett der Turteltauben klingt. Genau diesen Wunsch erfüllen Gabriel und Leoni ihren Fans nun und dürfen die süßen Neuigkeiten endlich auf Instagram verkünden.

In der Story des "Let's Dance"-Sieger gibt er jetzt gemeinsam mit dem Miller Family preis: "Ich bin gerade bei den Millers, der Familie meiner Freundin, und die haben zusammen ein neues Album rausgebracht und das heißt 'Move on'." Doch damit nicht genug, auch das langersehnte Feature kündigt Gabriel stolz an: "Das ist richtig, richtig gut, ich singe nämlich auch ein Lied darauf", verkündet er. Freundin Leoni kommt neben ihm aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. Endlich können sie auch musikalisch zusammen sein – und dann heißt der Song der beiden auch noch "Love Will Make It Right". Süßer geht es ja wohl nicht. Die beiden sind einfach nur Zucker!