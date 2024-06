Gaby Köster: Jetzt sagt sie Deutschland adieu!

Eine schwere Zeit, die, wie Gaby vor wenigen Wochen "Web.de" gegenüber erklärte, mittlerweile hinter ihr liegt. Weiterhin enthüllte sie im Interview, wie sie es schaffte nach ihrer schweren Erkrankung weiterzumachen. "Auch in meinem Leben scheint nicht nur die Sonne", erklärte Gaby. Damals hätte sie sich einfach den Weg aus "Durchhängern und schweren Episoden" schaffen wollen und sich dafür gefragt, was sie aufbaut und ihr Kraft gibt: "So bin ich immer tiefer in das Thema Spiritualität eingestiegen und konnte neue Kraft sammeln, um den schweren Weg weiterzugehen."

Gaby kämpfte sich zurück ins Leben und steht bereits seit September 2011 wieder vor der Kamera. Jetzt könnte damit bald jedoch endgültig Schluss sein. Denn, wie die Komikerin in der MDR-Talkshow "Kölner Treff"erklärt, habe sie vor, Deutschland zu verlassen: "Ich habe mir da jetzt nichts Großes vorgenommen, aber ich möchte sehr gerne doch immer noch weiterreisen." Gaby hätte bereits auch schon eine Idee, wo sie hinziehen wollen würde — Ibiza. Die 62-Jährige verbrachte in den letzten Jahren bereits viel Zeit auf der balearischen Insel und könnte sich gut vorstellen, dort einmal zu leben. Hier will sie sich allerdings noch nicht festlegen und erklärt: "[Ich] möchte aber auch mal darüber hinaus, mal woanders wieder hin."