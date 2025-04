Ganze Familie getötet: "Aktenzeichen XY" sucht den Westerwald-Mörder

Die Tat erschütterte die Gemeinde Weitefeld im Westerwald: Ein Ehepaar und ihr 16-jähriger Sohn wurden in ihrem Haus brutal getötet. Der mutmaßliche Täter: Alexander Meisner (61), ein Spätaussiedler aus Kasachstan mit krimineller Vergangenheit. Nun setzen die Ermittler auf die Mithilfe der Öffentlichkeit – und gingen mit dem Fall in der aktuellen Ausgabe von "Aktenzeichen XY… ungelöst" an die Öffentlichkeit.

Die ZDF-Sendung, die regelmäßig entscheidende Hinweise in ungeklärten Fällen liefert, zeigte eine Zusammenfassung des Verbrechens. Ziel ist es, Meisner endlich zu fassen, der seit dem Tag der Tat spurlos verschwunden ist.