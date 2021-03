Martin Brauer: Der deutsche Schauspieler stirbt mit 50 Jahren

Martin Brauer ist tot! Der 50-Jährige gehörte zu den erfolgreichsten Theaterschauspielern des Landes. Doch er war auch in zahlreichen Film- und TV-Produktionen wie "Fleisch ist mein Gemüse", SOKO Wismar", "Heldt" und "In aller Freundschaft" zu sehen. Außerdem unterrichtete er als Gastdozent an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock und machte sich als Schlagzeuger mit dem Musik-Kabarettisten Rainald Grebe einen Namen. Jetzt müssen wir Abschied von dem Ausnahmetalent nehmen...