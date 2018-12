George Clooney & Amal: Scheidungs-Schock nach 4 Jahren!

Reddit this

Zerbricht die Ehe der Hollywoodstars jetzt endgültig? Die Gerüchte um eine Trennung werden immer lauter. Das Paar soll sogar ihren 4. Hochzeitstag getrennt verbracht haben...

George Clooney & Amal: Trennungs-Drama!

George Clooney und Amal gehen getrennte Wege

Am 27. September feierte das Paar seine Hochzeitstag. Doch anstatt mit Champagner anzustoßen und einen romantischen Abend zu verbringen, gingen und Amal lieber getrennte Wege. Wie die amerikanische "Life & Style" berichtet, flog SIE zu einem Businesstermin, während ER mit seinen Kumpels feierte. Ein Insider verrät: "Die Tatsache, dass sie es nicht schafften, so einen wichtigen Tag gemeinsam in einer Stadt zu verbringen, spricht Bände!"

George Clooney: Nach dem Unfall ging es bergab

Seit dem Unfall, den George Clooney im Juli mit seinem Roller hatte, soll der Haussegen schief hängen. George liebt seine Freiheit - feiern, Motorräder , la Dolce Vita. Amal ist das aber ein Dorn im Auge. Sie soll ihm diesen Lebensstil verbieten. Vergrault sie ihn damit jetzt endgültig?

"Sie haben Ehetherapie versucht und waren sogar in einem einwöchigen Ehe-Bootcamp für intensive Therapiestunden - aber es hat so viele Probleme zutage gebracht, dass es am Ende mehr geschadet als repariert hat", weiß ein Insider.

Eine Scheidung könnte für den Schauspieler aber ziemlich teuer werden. Amal und George haben keinen Ehevertrag....