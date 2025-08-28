Weltstar macht schlapp!

George Clooney krank – Fans nach Terminabsagen in Sorge

"Ihm ging es plötzlich nicht mehr gut. Bis zuletzt hat er versucht, dagegen anzukämpfen." Diese Worte sorgen aktuell für Anspannung. Was ist passiert?

George Clooney guckt müde durch seine Sonnenbrille! - Foto: Imago/Manfred Segerer

US-Schauspieler George Clooney bei der Ankunft zum Filmfestival in Venedig!

© Imago/Manfred Segerer

VonInTouch Redaktion
Uhr

Fans rasten aus – nicht nur, weil George Clooney (64) mit "Jay Kelly" bald wieder auf der Leinwand zu sehen sein wird. Leider geht es dem US-Star nicht gut!

Clooney sagte überraschend alle Termine ab – und verschwand!

"Ihm ging es plötzlich nicht mehr gut", erklärte eine PR-Agentin bei der Pressekonferenz zum Film "Jay Kelly" bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig. Die Diagnose: eine heftige Nasennebenhöhlenentzündung, die Clooney komplett außer Gefecht gesetzt haben soll.

Pressekonferenz? Abgesagt. Interviews? Keine Chance. Statt Blitzlichtgewitter und Applaus hieß es für den Superstar: zurück ins Hotel und ab ins Bett!

Auch Schauspielkollege Adam Sandler, der ebenfalls Teil des Casts von "Jay Kelly" ist, machte vor Ort klare Ansagen:
"Sorry wegen Clooney – aber in dem Zustand will ich ihn echt nicht sehen. Der braucht Ruhe."

Quelle

BILD.de

