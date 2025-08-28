George Clooney krank – Fans nach Terminabsagen in Sorge
"Ihm ging es plötzlich nicht mehr gut. Bis zuletzt hat er versucht, dagegen anzukämpfen." Diese Worte sorgen aktuell für Anspannung. Was ist passiert?
US-Schauspieler George Clooney bei der Ankunft zum Filmfestival in Venedig!
© Imago/Manfred Segerer
Fans rasten aus – nicht nur, weil George Clooney (64) mit "Jay Kelly" bald wieder auf der Leinwand zu sehen sein wird. Leider geht es dem US-Star nicht gut!
Clooney sagte überraschend alle Termine ab – und verschwand!
"Ihm ging es plötzlich nicht mehr gut", erklärte eine PR-Agentin bei der Pressekonferenz zum Film "Jay Kelly" bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig. Die Diagnose: eine heftige Nasennebenhöhlenentzündung, die Clooney komplett außer Gefecht gesetzt haben soll.
Pressekonferenz? Abgesagt. Interviews? Keine Chance. Statt Blitzlichtgewitter und Applaus hieß es für den Superstar: zurück ins Hotel und ab ins Bett!
Auch Schauspielkollege Adam Sandler, der ebenfalls Teil des Casts von "Jay Kelly" ist, machte vor Ort klare Ansagen:
"Sorry wegen Clooney – aber in dem Zustand will ich ihn echt nicht sehen. Der braucht Ruhe."
Quelle