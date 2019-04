Fahle Haut, dunkle Augenringe und Schweißperlen auf der Stirn: Auf aktuellen Fotos wirkt (57) ziemlich abgeschlagen! Der Schauspieler kämpft noch immer gegen die Spätfolgen seines Unfalls vor knapp einem Jahr. Damals kollidierte George auf dem Motorroller mit einem Auto. „Seit seinem Unfall auf Sardinien leidet George unter starken Rücken- und Kopfschmerzen“, berichtet ein Freund im australischen „NW“-Magazin. Und er verrät: „Gegen die Schmerzen helfen nur noch hoch dosierte Tabletten. Es vergeht kein Tag, an dem George nicht zu Pillen greift. Solange man sie einnimmt, entspannen sie die Muskeln. Doch wenn man sie absetzt, kommen die Schmerzen zurück.“

George Clooney hat starke Schmerzen

Ein Teufelskreis, den der -Star offenbar nicht mehr durchbrechen kann! Der übermäßige Pillen-Konsum zeigt bereits Folgen: „Georges Zustand ist wirklich sehr schlecht“, so der Freund weiter. Und es könnte noch schlimmer kommen: Wer langfristig Schmerzmittel schluckt, dem drohen gefährliche Magenblutungen. Auch das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall steigt deutlich an! Doch die nötige Ruhe und Zeit für eine langsame Entwöhnung ist leider nicht in Sicht: Zurzeit arbeitet George an weiteren Folgen seiner -Serie „Catch- 22“, außerdem soll er demnächst die Regie für den Science-Fiction-Thriller „Echo“ übernehmen. Von seinen politischen Ambitionen ganz zu schweigen…

Und dann sind da natürlich noch die fast zweijährigen Zwillinge Ella und Alexander, die mit ihrem schmerzgeplagten Daddy toben wollen! Auf Ehefrau Amal (41) kann George übrigens nicht zählen: Sie ist beruflich dauerunterwegs. Gerade nimmt die Anwältin in München an einem Prozess gegen eine ehemalige ISKämpferin teil. Und der kann sich über Monate hinziehen…