George Clooney & Amal: Baby-Hammer! Es sollen Zwillinge werden

Ihr Umfeld soll sich riesig gefreut haben, so der Insider weiter. Erwarten die beiden also tatsächlich bald Zwillinge? Offiziell bestätigt wurden die Gerüchte von dem Paar bisher noch nicht. Weitere Details sind dazu ebenfalls nicht bekannt. George Cloony liebt jedenfalls seine Vater-Rolle. "Die Zwillinge kommen eindeutig nach meiner Frau. Sie sprechen sogar schon italienisch. Ich versuche, zum Ausgleich ein bisschen den Schauspieler in sie zu stecken", sagte der Hollywood-Star damals laut "Das Neue".

