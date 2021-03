George Segal: Der Schauspieler ist tot

Seine Karriere begann George Segal schon sehr früh. Bereits 1960 stand der Kalifornier das erste Mal vor der Kamera. Sein großer Durchbruch gelang ihm bereits sechs Jahre später. Er spielte in dem Film "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?" - an der Seite von Hollywood-Ikone Elizabeth Taylor und Richard Burton. Zahlreiche weitere Rollen folgten.

So spielte er in Streifen wie "Guck mal wer da spricht", "Eine schöne Bescherung", "Ein irres Paar" oder "Love and other Drugs - Nebenwirkung inklusive" mit.

Aber auch als Serienstar machte er sich einen Namen. So stand er für "Murphy's Law" oder "Just shoot me - Reaktion durchgeknipst" vor der Kamera. Seit 2013 war er auch fester Bestandteil der Serie "Die Goldbergs". Nun trauert ganz Hollywood um das beliebte Talent...

Im Jahr 2020 mussten wir uns von vielen Stars verabschieden. Im VIDEO seht ihr, wer vergangenes Jahr verstorben ist: