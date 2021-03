Wolfgang Frank: Der "Traumschiff"-Star ist tot

Sein guter Freund Günter Weber bestätigt die traurige Nachricht auf Facebook: "Wir möchten allen Freunden von Wolfgang Frank mitteilen, dass er gestern in Ruhe eingeschlafen ist. Wir werden unseren Freund immer in Erinnerung behalten. Wir haben wirklich sehr viel gelacht und auch gemeinsam die Welt erleben können. Es war schön. Danke. Mögen beim Segeln über den Wolken all deine Wünsche in Erfüllung gehen." Wolfgang ist an den Spätfolgen eines Schlaganfalls, den er vor sechs Jahren erlitt, gestorben.