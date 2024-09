Georgina Fleur: Nach den Gewalt-Vorwürfen - Jetzt spricht ihr Ex Kubilay Özdemir!

Georgina Fleur (34) musste in der Vergangenheit einiges durchmachen. Immer wieder gab es Streit mit ihrem Ex Kubilay Özdemir (45), dem Vater ihrer kleinen Tochter. Er wurde sogar handgreiflich. Warum sie ihn nicht verlassen hat? "Ich war so blind vor Liebe. Ich habe ihn so sehr geliebt. Ich war süchtig nach ihm", erklärt Georgina im Sommer-Dschungelcamp. Doch irgendwann platzte ihr der Kragen. "Als er mir dann das krass blaue Auge mit Nasenbruch geschlagen hat, vor dem Baby zu Hause in meiner Wohnung, habe ich gesagt: Okay, jetzt reicht’s." Seit der Trennung kümmert sich Georgina allein um ihre gemeinsame Tochter. "Mir tut es im Herzen weh, wenn ich überlege, wie traurig das sein muss, wenn ich meiner Tochter erklären muss, dass sie einfach keinen Papa hat." Was sagt Kubilay selbst zu den Vorwürfen?