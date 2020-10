Georgina Fleur: Trennungs-Drama mit Kubi!

In den Videos auf Instagram ist der Rotschopf völlig außer sich! "Ich kann nicht schlafen, ich habe so viele Gedanken in meine Kopf, ich habe tagelang geweint", erklärt Georgina traurig. "Ich wurde verraten, ich wurde verkauft, von meinem eigenen Mann, von meiner besten Freundin!"

Sie beteuert, wie sehr sie Kubilay geliebt hat, dass sie ihn berühmt gemacht hat und er durch sie viel Geld verdient hätte. Doch er habe sie gedemütigt und verletzt! Sie spricht sogar von Gewalt und einer gebrochenen Nase!

Jetzt will sie endgültig mit ihm abschließen! "Geh für immer aus meinem Leben. Ich kann keinen Mann wie dich an meiner Seite gebrauchen, so Georgina weiter!