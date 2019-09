Gerda Lewis: Beauty-OP-Schock! Neue Nase nach dem Finale?

Reddit this

Huch, was ist denn mit Gerda Lewis passiert? Die "Bachelorette" sieht irgendwie verändert aus...

Gestern Abend bekam endlich ihr Happy End! Nachdem Tim freiwillig das Handtuch schmiss, entschied sie sich in der letzten Nacht der Rosen für Keno. Auch zwei Monate nach der Aufzeichnung schweben die beiden immer noch auf Wolke 7. Hat sich Gerda für den neuen Lebensabschnitt etwa ein neues Näschen gegönnt?

Hat sich Gerda Lewis unters Messer gelegt?

In ihren -Stories zeigt sich verändert. Die Nase wirkt noch schmaler als im . "Irgendwie siehst du voll nicht wie du aus", schreibt ein Follower. Ein anderer bemerkt: "Ich finde, dass ihre Nasenlöcher verdächtig schmal und länglich wirken." Hat Gerda etwa dem -Doc einen Besuch abgestattet?

Gerdas Nase sieht verändert aus Foto: Instagram/ gerda.jlewis

Gerda Lewis & Keno: Fake-Skandal! Bittere Vorwürfe gegen das Paar

Gerda Lewis: "Meine Nase ist echt"

Gerda kann über die Vorwürfe nur lachen. "Was Instagram-Filter so alles können. Nein, ich habe nichts machen lassen, meine Nase ist echt", rechtfertigte sie sich gegenüber der "BILD"-Zeitung. Die Laune will sich Gerda von den ganzen Gerüchten nicht vergraulen lassen. Sie und ihr Keno planen gerade ihren ersten gemeinsamen Urlaub. Und auch das Thema Zusammenziehen steht schon im Raum...

Gerda wurde bitter betrogen! Ein Kandidat war während der Dreharbeiten heimlich vergeben. Wer? Das erfahrt ihr im Video: