Gerda Lewis: Betrugs-Eklat in der Nacht der Rosen!

Immer wieder Ärger mit den Boys! In der ersten Folge stieg auf einmal der Ex von Gerdas bester Freundin aus der Limousine, eine Woche später schmiss Fabio freiwillig das Handtuch. Jetzt der nächste Schock!

Achtung Spoiler!

In der dritten Folge, die am Mittwoch ausgestrahlt wird, kommt es zum Eklat in der Nacht der Rosen. Denn: Einer der Jungs soll ein falsches Spiel spielen. "Leider habe ich heute eine nicht so positive Nachricht erhalten. Und zwar soll einer von euch in einer festen Beziehung sein. Ich möchte jetzt auch niemanden ansprechen, weil ich möchte, dass diese Person auf mich zukommt", sagt Gerda zu den 15 verbliebenen Rosenanwärtern.

Gerda Lewis: Sex-Zoff in der Bachelorette-Villa!

Hat Mudi eine heimliche Freundin?

Wenig später sucht Mudi das Gespräch mit ihr. "Ich wollte mich noch mal für das Gruppendate bedanken und hoffe, wir können uns vielleicht bald noch mal in einem Einzeldate näher kennenlernen", schwafelt er. Doch Gerda hat ihn längst durchschaut. "Die Ansprache eben galt dir", stellt sie klar. Mudi versucht, die Situation zu erklären. "Ich bin etwa seit einem Jahr Single. Es war ein Hin- und Her. Wir hatten immer mal wieder zwischendurch Kontakt. Waren mal wieder zusammen, dann wieder getrennt. Also aktuell bin ich seit etwa drei Monaten Single."

Wird Gerda ihn diese Erklärung abkaufen - oder den Liebes-Lügner nach Hause schicken? Das wird sich morgen um 20:15 Uhr bei zeigen...

