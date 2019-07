Gerda Lewis: Sex-Zoff in der Bachelorette-Villa!

Wenn im Fernsehen 20 Männer um das Herz einer Frau kämpfen, dann sucht wieder nach der ganz großen Liebe bei (mittwochs, 20.15 Uhr). Schon in der Auftaktfolge waren die Kandidaten um keinen Spruch verlegen – und plauderten auch offen über ihre erotischen Erwartungen. Doch genau damit könnten sie ihre Traumfrau (26) vergraulen…

Mit Kommentaren wie „Ich bums alles“ bis hin zu „Nach vier Tagen ohne Sex freu ich mich schon sehr auf die Bachelorette“ ging Bodybuilder Yannic Dammaschk (22) direkt in die Vollen! Neben Sushi, Sauna und Shisharauchen ist Sex nach eigenen Angaben das Lieblingshobby des Studenten. Haben es die meisten Kerle etwa wirklich nur darauf angelegt, die Bachelorette schnell zu befummeln? Dann könnten sie schon bei der nächsten Nacht der Rosen leer ausgehen und ihre Koffer packen…

Bachelorette Gerda erteilt eine Sex-Absage

Denn Gerda weiß, was sie will – beziehungsweise nicht will: „Ich kann mit Machos nichts anfangen“, verrät das Fitnessmodel im "Closer"-Interview. Stattdessen ist Gerda bei ihrem Traumprinzen wichtig, „dass er gepflegt ist, eine tolle Ausstrahlung hat und einfach ehrlich und humorvoll ist. Mein erster Eindruck von den Jungs war sehr positiv.“ Tja, wahrscheinlich, weil sie noch nicht gehört hat, was die Jungs so raushauen, wenn sie nicht dabei ist… Denn die Sex-Sprüche dürften Gerda gar nicht passen! Zwar betonte sie im Gespräch: „Ich brauche in einer Beziehung sehr viel Zuneigung und Liebe – und im Gegenzug bin ich auch sehr liebevoll.“ Doch von einer schnellen Nummer will die gebürtige Litauerin nichts wissen.

Gerda Lewis: Baby-Hammer!

Als "Closer" sie fragt, ob sie vor den Kameras der Show aufs Ganze gehen würde, wenn die Situation passt, antwortet sie: „Davon würde ich nicht ausgehen…“ Oha, scheint, als würden da zwei Welten in der griechischen Villa aufeinanderprallen – denn nicht alle Rosenjäger werden von Gerdas Sex-Absage erfreut sein. Aber ob sie ihren Prinzipien wirklich treu bleibt oder den Verführungskünsten der Single-Männer am Ende doch nicht widerstehen kann, wird sich zeigen. Das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen…

