Gerda Lewis: Jetzt äußert sie sich zu Yeliz und Jannik

Die Gerüchteküche um Jannik Kontalis (28) und Yeliz Koc (31) brodelt: Sind die beiden etwa wieder ein Paar? Eine Instagram-Story von Yeliz Koc sorgt für Spekulationen. In dem kurzen Clip sind Sie und Jannik Kontalis beim Essen zu sehen, während Jannik in die Kamera grinst. Doch nicht nur die Fans diskutieren – auch Gerda Lewis (32) jüngste Kommentare heizen die Situation weiter an, obwohl sie mehrfach angekündigt hatte, sich nicht zu äußern.