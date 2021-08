Gerda Lewis: Mega-Ärger um ihr neues Tattoo

Fiese Kritik an Gerda

"What goes around..." und "...comes back around" steht nun auf den Unterarmen der beiden Damen geschrieben. Die Fans sind sich aber sicher, dass Gerda und Asena einen Fehler gemacht haben! Unter dem Foto häufen sich die negativen Kommentare:

"Ouch! Das heißt richtig: What goes around, comes around. Du hast Dir leider die Denglische Version tätowieren lassen."

"Wenn schon englische Sprichwörter, dann richtig. Ohne 'BACK'! Peinlich hoch zehn."