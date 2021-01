Gerry Marsden: Berühmter Sänger stirbt nach kurzer Krankheit!

Gerry ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Familie der britischen Nachrichtenagentur PA. In ihrem Statement heißt es: "Gerry starb heute nach kurzer Krankheit, die in keiner Weise mit Covid-19 in Verbindung stand. Seine Frau, Töchter und Enkelkinder sind am Boden zerstört." An welcher Krankheit der Sänger litt, ist bisher nicht bekannt.