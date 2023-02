Gigi Birofio: Geldsorgen ade! Jetzt strippt er für die SIXX PAXX

Die SIXX PAXX hatten Gigi wohl schon länger auf dem Schirm. Bereits bei seiner Teilnahme bei "Temptation Island VIP" ist er ihnen ins Auge gefallen. Nach dem Dschungel war ihnen allerdings klar: "Jetzt müssen wir ihm ein Angebot machen", verrät der Manager der SIXX PAXX. Mit seiner lustigen und charmanten Art konnte er also nicht nur die Zuschauer von sich überzeugen. Für die Stripper hat Gigi die Krone mehr als verdient, verraten sie uns. Doch auch wenn er "nur" auf dem zweiten Platz landete und damit das Preisgeld von 100.000 Euro nicht mit nach Hause nehmen konnte, soll der Job bei den SIXX PAXX Abhilfe schaffen: "Unser Ziel mit ihm ist es auch, dass er nie wieder Geldprobleme hat.", erklären sie uns.

Aber was versprechen sich die Stripper von Gigi? "In erster Linie die öffentliche Aufmerksamkeit, denn er ist ein absoluter Publikumsliebling". Mit seiner witzigen Art und seinem Charme wird er das gewisse Etwas in die eh schon sehr gute Show der SIXX PAXX bringen. "Die Symbiose ist für beide Seiten vorteilhaft", erklären sie. Deswegen wollen sie Gigi auch so schnell wie möglich mit ins Boot holen. Zwar geben sie ihm Zeit, seine aufregende Dschungel-Reise erst einmal zu verarbeiten, allerdings stehen sie bereits in regem Kontakt mit dem 23-Jährigen und planen, sich in den nächsten Tagen auszutauschen.