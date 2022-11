SIXX PAXX Tour 2023: So heiß werden die neuen Shows

Die "Anfassbar-Tour" der SIXX PAXX ist im vollen Gange: Noch bis April 2023 geben die Jungs ihre Tanz- und Stripmoves in ganz Deutschland zum Besten. Und der Name ist Programm: Anfassen ist hier nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht, wie sie selbst auf ihrer Website schreiben.

Aber was genau ist an dieser Tour anders? Mitbegründer David Farrell erzählt uns, dass die neue Tour im Vergleich zu den anderen Touren noch mehr Pep und noch mehr Bpm hat. "Unsere Musikauswahl ist peppiger geworden. Generell ist in der neuen Tour einfach mehr Feuer. Wir stehen mit mehr Leuten auf der Bühne und vermitteln dadurch den Eindruck, dass ständig Action stattfindet", erzählt er weiter. Sein persönliches Highlight ist aber, wie er uns verriet, die Dirty-Dancing-Szene, "wo der Patrick Swayze dann vier, fünf Meter in die Luft gezogen wird und dort die Highlight-Szene stattfindet."