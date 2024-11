Gigi Birofio: Liebes-Spoiler! Sie scheint sein Herz erobert zu haben

Gigi Birofio ist für sein turbulentes Liebesleben bekannt. Zuletzt war er mit Dana Feist liiert; die Beziehung endete Ende 2023. In der Vergangenheit hatte er zudem eine On-Off-Beziehung mit Michelle Daniaux, die er bei "Ex on the Beach" kennenlernte. Seine Teilnahme an "Love Island VIP" sollte ihm eigentlich helfen, die große Liebe zu finden. Ob ihm dies innerhalb oder außerhalb der Show gelungen ist, bleibt abzuwarten.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Gigi und "vycz" ihre Beziehung öffentlich machen oder ob es sich lediglich um eine flüchtige Bekanntschaft handelt. Fans dürfen gespannt sein, wie sich das Liebesleben des Reality-Stars weiterentwickelt.