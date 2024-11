"Love Island VIP": Tränen-Ausbruch! Steigen gleich zwei Männer freiwillig aus?

Ähnlich schlecht geht es übrigens auch seinem besten Kumpel Gigi. Der befindet sich ebenfalls in einer ungewohnten Situation, denn er hat sich komplett in Yeliz verschossen. Die hat den Italiener aber gewarnt: Sie wünscht sich eigentlich Leandro an ihrer Seite.

Und so kommt es, wie es kommen muss: Yeliz wird auf ein Date mit Leandro geschickt, der als Granate in die Villa einzieht. Als Gigi wenig später erfährt, dass die beiden sich sogar schon direkt geküsst haben, ist er geschockt und ahnt, dass es das Ende seines Couples ist. Als er dann auch noch in einem Bett mit Yeliz schlafen muss, obwohl die viel lieber in Leandros Armen läge, ist seine Grenze erreicht. Dem TV-Star kommen ebenfalls die Tränen. Dennoch bleibt er ebenfalls in der Show. Ob für die beiden Jungs am Ende doch noch die Richtige kommt? Es bleibt spannend.