Gigi Birofio & Sandra Sicora: Fiese Fake-Vorwürfe! War die Liebelei inszeniert?

Sandra ist von der gesamten Situation verwirrt. Im Interview sagt sie: "Wir hatten doch schon etwas miteinander, warum sollten wir jetzt absprechen, dass wir hier so tun, als ob, wenn wir schon was hatten." Trotz dieser Klarstellung bleibt der Vorwurf einer inszenierten Liebe im Raum stehen, denn Lovestories und Streitereien sorgen für gute Sendezeit. Außerdem handelt es sich bei Gigi um einen Freund von Exfreund Tommy – will sie ihn mit dieser Aktion vielleicht eifersüchtig machen? Der Konflikt zwischen den vier Beteiligten wird in dieser Episode zwar nicht gelöst, doch er verspricht weiteres Drama in den kommenden Folgen von "Couple Challenge“.