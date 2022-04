Gigi Hadid: Ihre Lieblingssneaker gibt es für unter 100 Euro!

Niemand trägt die Farbe Weiß auf so modische und vielfältige Weise wie Topmodel Gigi Hadid. Man muss nur einen Blick auf die zahlreichen Paparazzi-Fotos auf den Straßen New Yorks werfen, um zu erkennen, dass das ihre Lieblingsfarbe ist. Von Creme bis Elfenbein, die junge Mutter beweist immer wieder, wie vielfältig die helle Farbe sein kann. Auch mit diesem Lagenlook in Manhattan, bei dem das Model einen langen Blazer mit einer weiten weißen Hose kombiniert, war das auffälligste und einprägsamste Element der Schuh!