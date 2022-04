Hailey Bieber: Hier bekommst du ihre Leggings für unter 100 Euro!

Hailey Bieber liefert nicht nur auf dem Red Carpet einen Bomben-Look ab, auch verschwitzt aus dem Fitnessstudio in Los Angeles zieht das Topmodel alle Blicke auf sich. Und das liegt nicht unbedingt an ihrem durchtrainierten Body, sondern eher an der heißen Leggings, die ihre Figur richtig in Szene setzt. Und das ist keinesfalls ein Hollywood-Hexentrick! Auch du kannst in Haileys Yoga-Leggings schlüpfen. Bei Amazon findest du die 7/8 High Waist Airlift Leggings von Alo Yoga.