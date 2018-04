Gil Ofarim: Diese Frau macht ihn glücklich!

Oh, là, là! Was ist denn bei Gil Ofarim los? Erst kürzlich erschütterte noch der erbitterte Rosenkrieg zwischen Gil und Verena die Öffentlichkeit. Nun die nächsten Neuigkeiten! Wie es scheint hat Gil eine Frau im Leben gefunden, die ihn definitiv glücklich macht...

Gil Ofarim: Bittere Vorwürfe von einer anderen Frau!

Gil Ofarim: Ist sie seine Neue?

Seit dem dramatischen Ehestreit zwischen Gil und Verena haben ihre Fans nur einen Wunsch: Gil und Verena sollen in der Zukunft endlich wieder ihr Glück finden. Die neusten Nachrichten von Gil könnten diesen Herzenstraum nun erfüllen. Wie es scheint, hat der Star eine Frau in seinem Leben, über die er regelrecht ins Schwärmen gerät. Doch wer ist die Unbekannte?

Gil Ofarim: Über diese Frau gerät er ins Schwärmen

Wie Gil nun verriet, habe er in Ina Bohnsack einen ganz besonderen Menschen in seinem Leben gefunden. Wer dabei allerdings denkt, dass zwischen den beiden was laufen würde, liegt definitiv falsch. Gils und Inas "Beziehung" ist rein beruflich. So verrät der Star gegenüber "Kölner Treff": "Ich habe vor vielen Jahren Ina Bohnsack, so heißt die Fotografin - ich nenne sie 'Inale' oder 'meine Hassliebe' -, kennengelernt auf einem Konzert. Und ich habe Bilder gesehen, die sie gemacht hat, und wusste: 'Oh, ich glaube, das ist die Fotografin, mit der du deinen Traum verwirklichen kannst. Ich wollte so einen Anton-Corbijn-Band machen.'"

Ebenfalls fügt er hinzu: "Und das, die Kunst, die Ina da macht, das ist etwas, was kein Fotograf lernen kann - entweder man hat es oder man hat es nicht -, und das ist das Auge. (...) Sie fängt die Emotion ein beziehungsweise sie holt das Innere nach außen. Einfach draufhalten kann jeder."

Ehrliche Worte, die Gils tiefe Bewunderung gegenüber Ina zum Ausdruck bringen. Wer sich von der Arbeit der beiden überzeugen möchte, kann dies in Gils Buch machen, welches bereits auf dem Markt erhältlich ist.