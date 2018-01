Gil Ofarim & Verena: Trennung und Streit um die gemeinsamen Kinder?

Die Gerüchte um eine Ehe-Krise bei Gil Ofarim und seiner Frau Verena halten sich schon länger. Doch wue "Bild" jetzt erfahren haben will, ist ihre Ehe tatsächlich am Ende. Sogar Anwälte sollen bereits eingeschaltet sein!

Gil Ofarim & Verena: Ehe-Drama!

Gil Ofarim und Verena: Sind schon Anwälte im Einsatz?

Schuld soll auch tatsächlich Ekaterina Leonova sein, die ehemalige "Let's Dance"-Partnerin von Gil Ofarim. Ein Ver­trau­ter erklärt "Bild": "Verena will die Si­tua­ti­on nicht wahr haben. Hat bis jetzt ge­hofft, dass sich Gil für sie ent­schei­den würde. Doch Gil kommt nicht von Eka­te­ri­na los. Die Kinder waren jetzt eine längere Zeit schon bei Freunden von ihm, weil er viel unterwegs ist."

Gil Ofarim und Verena: Zoff um die Kinder?

Außerdem will "Bild" wissen, dass Verena die Kinder seit Wochen nicht mehr bei sich hatte. Auf Anfrage beim Management von Gil Ofarim gab es keinen Kommentar, nur einen Verweis auf seinen Anwalt. "Wir werden zu diesen Dingen keinen Kommentar abgeben", erklärte dieser "Bild". Wie es heißt, hat der Sänger Angst um seine Karriere, wenn das Ende seiner Ehe öffentlich wird. "Er will deswegen einen Skandal vermeiden. Vermutlich wird es nach den aktuellen Enthüllungen wieder wie immer laufen", so ein Freund zu "Bild".