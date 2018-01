Gil Ofarim & Verena: Scheidung eingereicht?

Hat er, oder hat er nicht? Seit einem Jahr wird Gil Ofarim (35) eine Affäre mit seiner ehemaligen Let’s Dance (RTL)-Partnerin Ekaterina Leonova (30) nachgesagt. Haben jetzt etwa er und seine Noch-Ehefrau Verena (31) die Scheidung eingereicht?

Gil Ofarim & Verena: Jetzt eskaliert der Sorgerechtsstreit!

Haben sich Gil und Verena getrennt?

Gemeinsame Familienfotos, die gibt es jedenfalls seit vergangenen Sommer nicht mehr. Im Internet kommentiert Verena ein Bild ihrer Kinder Leo (2) und Anouk (11 Monate): „Ich vermisse euch so sehr und liebe euch für immer!“ Lebt das Paar etwa schon getrennt? Und sind die gemeinsamen Kids bei ihm? Fragen über Fragen. Es wäre nicht das erste Mal, dass aus den feurigen Choreografien am Ende mehr entsteht. Gils Management hüllt sich aber noch in Schweigen.