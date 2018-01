Gil & Verena Ofarim: Schockierende Enthüllung über ihren Rosenkrieg

Mit finsterer Miene verlässt Gil Ofarim (35) das Familiengericht in München. Kein Wunder, schließlich steht das Wichtigste im Leben des Sängers auf dem Spiel: das Wohl seiner Kinder Leonard (2) und Anouk (1).

Seit Wochen herrscht Funkstille zwischen Gil und seiner Ehefrau Verena (28). Nun fand das erste Wiedersehen des einstigen Traumpaares statt – vor Gericht. „Es ging dabei um das Sorgerecht der gemeinsamen Kinder“, verrät ein Freund der Familie "Closer".

Bereits seit Weihnachten befindet sich der Nachwuchs der beiden bei dem Sänger. „Gil will sichergehen, dass es seinen Kindern gut geht“, so der Freund weiter. Hintergrund: Die 28-Jährige soll sich in Therapie begeben haben. Etwa weil der Druck zu groß war, der durch Gils wiedererlangte Prominenz aufgrund von „Let’s Dance“ plötzlich auf die kleine Familie einprasselte? Der Freund erklärt: „Gil hat sie immer unterstützt, ihr vieles abgenommen – auch während der Therapie. Doch am Ende hat es einfach nicht mehr funktioniert.“

Der Ehestreit ist endgültig eskaliert

Trauriger Höhepunkt: Wie einige Medien berichten, geht es zusätzlich zum Sorgerechtsstreit vor Gericht auch um häusliche Gewalt. "Closer" erfuhr: Nicht etwa der Musiker wurde handgreiflich. Vielmehr sei es Verena gewesen, die ungehalten reagiert habe, als Gil die Kinder Ende Dezember bei ihr abholte.

Allzu lange scheint der Trennungsschmerz allerdings nicht angehalten zu haben. Denn nur kurze Zeit später verbrachte sie ein paar entspannte Tage auf Ibiza mit ihren Freunden.

Grund genug für den Sänger, um vor Gericht um das Wohl seines Nachwuchses zu kämpfen! Damit die Kinder unter der Situation nicht leiden, hat er sein Leben komplett umgekrempelt. „Er verbringt so viel Zeit wie möglich mit den beiden, nimmt maximal drei Jobs pro Woche an und hat bereits zahlreiche Angebote abgesagt“, verrät der Bekannte.

Dabei wäre es für Gil gerade jetzt wichtig, vermehrt in der Öffentlichkeit zu erscheinen. Denn gerade erst hat er sein neues Album „20 Years #1/4“ auf den Markt gebracht. Doch für den 35-Jährigen stehen jetzt Leonard und Anouk auf Platz eins – nicht seine Karriere!