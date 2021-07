Gina-Lisa Lohfink: Völlig am Ende - Wie lange geht das noch gut?

Gina-Lisa findet sich nicht "gut genug"

"Ich habe die Sala verlassen, weil ich nicht mehr konnte. Ich habe mich auch nicht mehr so wohlgefühlt, obwohl alle so nett und lieb waren. Aber wenn es mir nicht gut geht, muss ich gehen. Das ist auch eine Art Selbstschutz, ich muss mich und meine Gesundheit schützen und das ist besser so", erklärt sie im Exit-Interview mit RTLZWEI.

Auch den Zuschauern ist nicht entgangen, wie sensibel und verletzlich Gina-Lisa ist. Trotz ihres Alkohol-Ausrasters haben die Fans aber auch ihre guten Seiten und ihr großes Herz gesehen. Doch so nimmt sie sich selbst scheinbar überhaupt nicht wahr. "Ich finde, ich muss meinen Platz räumen für einen Menschen, der das jetzt besser macht als ich. Ich habe mein Bestes gegeben, aber das war meiner Meinung nach nicht gut genug. Und jetzt soll jemand anderes die Chance auf die 50.000 bekommen", meint sie.

Dabei muss die TV-Schönheit doch eigentlich gar nicht SO hart mit sich ins Gericht gehen. Doch wie die Fans sie kennen, wird ihr diese Sache noch sehr lange schlaflose Nächte bereiten...