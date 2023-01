Gina Lollobrigida: Die Schauspielerin ist tot

Gina Lollobrigida ist tot. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, ist die italienische Schauspiellegende im Alter von 95 Jahren gestorben.

Die Karriere der Diva, die von ihren Fans auch "Lollo" genannt wurde, begann in den 1950er Jahren, als sie auf der Straße entdeckt wurde. Ihre ersten großen Rollen hatte sie 1951 in den Filmen "Jagd ohne Gnade" und "Achtung, Bandit!". Mit dem französischen Film "Fanfan, der Husar", in dem sie die Wahrsagerin "Adeline" spielt, gelang ihr der Durchbruch: Der Film gewann sowohl in Cannes als auch bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin Preise.