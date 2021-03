Gina Schumacher: Sie verkündet die Jubel-News

Via "Instagram" teilt Gina Schumacher nun eine ganz besondere Botschaft mit ihren Fans. So verkündet sie: "Ein Traum wurde wahr! In der Lage zu sein, mit den Besten da draußen zu reiten, war unglaublich und dann hätte ich nie gedacht, dass ich es schaffen würde, mich für den Run For A Million zu qualifizieren." Sie ergänzt: "Ich bin einfach so dankbar für jeden, der mir geholfen hat, dorthin zu kommen und der mich hier unterstützt hat. Dankeschön". Wow! Das so eine Nachricht von ihren treuen Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist kaum verwunderlich...