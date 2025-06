Gina Schumacher: Zuckersüße Liebeserklärung!

Auf Instagram teilt die Schumi-Tochter ein Foto von sich und ihrem Ehemann, wie er sie liebevoll auf die Stirn küsst. Im Hintergrund eine wunderschöne Meereskulisse. Dazu schreibt sie: "Forever & ever amen. It is and always will be you." Übersetzt heißt das: "Für immer und ewig, Amen. Du bist es und wirst es immer sein." Wie süß!