Gina Schumacher: Das Baby ist da! So besonders heißt ihre Tochter

Am 5. April teilte Gina die freudige Nachricht mit: Mit einem Foto der winzigen Hand ihres Neugeborenen gab sie die Geburt ihrer Tochter bekannt. Dazu schrieb die 28-Jährige voller Liebe: "Willkommen auf der Welt, Millie. Unsere Herzen sind voller denn je. Wir sind über alle Maßen gesegnet, dich in unserem Leben zu haben." Die kleine Millie kam bereits am 29. März 2025 zur Welt – und brachte damit nicht nur frischen Wind in Ginas Leben, sondern läutete auch eine ganz neue Ära für die berühmte Motorsport-Familie ein.