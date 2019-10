Es fing alles so romantisch an! Janine und Tobi Wegener lernten sich bei "Promi " kennen - und lieben. Doch nur 5 Wochen nach dem großen Finale stehen alle Zeichen auf Trennung. "Mir geht es momentan wirklich nicht berauschend", gesteht jetzt Janine auf . Etwa weil ihr Tobi das Herz gebrochen hat?

Ginger Costello-Wollersheim ist schockiert

Zwar meldete Tobi sich noch nicht zu den Trennungsgerüchten zu Wort, dafür aber jemand anderes: Ginger Costello-Wollersheim. Sie bekam die Lovestory im Container hautnah mit. Dass jetzt schon wieder alles aus sein soll, ist für Ginger ungreifbar. "Was ich so in den Schlagzeilen lese über Janine und Tobi, zerbricht mir wirklich das Herz. Ich habe beide bei 'PBB' kennengelernt und habe wirklich gedacht, die zwei passen wie Arsch auf Eimer", schreibt sie jetzt in einem emotionalen Post auf ihrem Instagram-Account. "Leider sehe ich gerade auch, dass es meiner lieben Janine wirklich nicht gut geht. Das macht mich wirklich sehr nachdenklich und traurig. Janine ist ein wirklich sehr ehrlicher und lieber Mensch. Ok, ab und zu ein bisschen zu verfressen, aber so kennen und lieben wir sie..."

Bitteböse Vorwürfe an Tobi Wegener

Während Ginger bei Janine aus dem Schwärmen nicht mehr rauskommt, findet sie für Tobi kein einziges nettes Wort. "Zu Tobi kann ich echt nur sagen: Es ist echt immer bewundernswert, wie man sich in Menschen täuschen kann." Dahinter setzte Ginger bitterböse Hashtags wie #fameistwichtiger, #scheissaufgefühle und #liebespr.

Janine scheint Ginger, voll und ganz zuzustimmen. Sie likte den Post bereits. Und Tobi? Der gab bisher noch kein Statement ab…

