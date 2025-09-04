präsentiert von
Abschied von Mode-Gott

Giorgio Armani ist tot!

Louis Vuitton, Gucci, Armani, Chanel – Giorgio Armani gehörte in die Liste der legendärsten Modeschöpfer der Welt. Jetzt ist er verstorben.

Giorgio Armani, hier lächelnd und winkend, ist tot. - Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire

Kürzlich hatte der Modeschöpfer sich aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen, jetzt ist er verstorben.

© IMAGO / ZUMA Press Wire

VonAnna Peters
Online-Redakteurin und Senior Specialist Reach
Uhr

Die Modewelt trauert um eine der größten Mode-Legenden überhaupt. Wie nun bekannt wurde, ist Giorgio Armani im Alter von 91 Jahren verstorben.

Wie das Modehaus bestätigte, starb er in seinem Zuhause, umgeben von seinen Liebsten.

Armanis Todesursache unklar

Zur Todesursache machte das Modehaus keine Angaben. Schon im Juni war Armanis Abwesenheit bei den Mailänder Modenschauen aufgefallen, da er sich damals von einer nicht näher benannten Krankheit erholte. Nun folgte die traurige Bestätigung seines Todes.

Ein Leben für die Mode

Armani wurde am 11. Juli 1934 in Piacenza geboren. Nach einem abgebrochenen Medizinstudium und seinem Militärdienst fand er seinen Weg in die Mode. Erste Erfahrungen sammelte er bei La Rinascente und später als Designer bei Nino Cerruti. 1975 gründete er gemeinsam mit Sergio Galeotti sein eigenes Label Giorgio Armani S.p.A. – der Beginn einer beispiellosen Erfolgsgeschichte.

Giorgio Armani Damenschuhe in einer Auslage, davor der berühmte Armani-Schriftzug auf dem Glas.
Auch Armanis Schuh-Kollektionen sind weltberühmt. ©  IMAGO / imagebroker

Mit seinen lässig geschnittenen Anzügen revolutionierte Armani den Business-Look der 1980er Jahre. Sein Stil galt als zeitlos, elegant und gleichzeitig modern – und machte ihn zu einem der gefragtesten und einflussreichsten Designer weltweit.

Armani und die Popkultur

Ein Armani-Anzug wurde schnell zum Symbol für Macht und Stil. Spätestens mit Richard Geres Auftritt in “American Gigolo” oder den ikonischen Outfits in “Miami Vice” wurde Armani auch außerhalb der Modewelt zur Legende. Stars wie Julia Roberts, Rihanna, Cate Blanchett oder Lady Gaga schworen auf seine Designs – und machten sie auf den roten Teppichen unvergesslich.

Giorgio Armanis Erbe bleibt

Bis ins hohe Alter arbeitete Armani an neuen Kollektionen und Projekten. “Unermüdlich bis zuletzt” – so beschrieb das Modehaus den Designer nach seinem Tod. Mit seinem Schaffen hat Giorgio Armani nicht nur ein Modeimperium aufgebaut, sondern auch ein zeitloses Erbe hinterlassen, das die Branche noch lange prägen wird.

