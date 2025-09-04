Giorgio Armani ist tot!

Ein Armani-Anzug wurde schnell zum Symbol für Macht und Stil. Spätestens mit Richard Geres Auftritt in “American Gigolo” oder den ikonischen Outfits in “Miami Vice” wurde Armani auch außerhalb der Modewelt zur Legende. Stars wie Julia Roberts, Rihanna, Cate Blanchett oder Lady Gaga schworen auf seine Designs – und machten sie auf den roten Teppichen unvergesslich.