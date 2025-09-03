Große Trauer

Regisseur Tarek Ehlail ist tot: Was zur Todesursache bekannt ist

Der Filmemacher Tarek Ehlail ist am vergangenen Freitag kurz vor seinem Geburtstag ums Leben gekommen. Seine Familie zeigt sich tief erschüttert.

Porträtaufnahme von Tarek Ehlail, der ernst in die Kamera schaut - Foto: IMAGO / Sven Simon

Tarek Ehlail war auf dem Weg zu seiner Familie.

© IMAGO / Sven Simon

VonInTouch Redaktion
Uhr

Der deutsche Regisseur Tarek Ehlail ist am vergangenen Freitag bei einem tragischen Autounfall nahe Köln ums Leben gekommen. Seine Familie hat den Tod jetzt mit einem emotionalen Beitrag auf Facebook öffentlich gemacht. Ehlail war eine vielseitige Persönlichkeit in der deutschen Filmszene und arbeitete mit Schauspielern wie Moritz Bleibtreu zusammen.

Tragischer Unfall auf dem Weg in den Urlaub

Der Regisseur befand sich auf dem Weg zu seiner Familie in den Urlaub, als es auf der A1 bei Köln zu dem tragischen Unfall kam. Das berichteten seine Angehörigen auf dem Facebook-Account von Ehlail. Nach Angaben der Polizei prallte er gegen einen im Stau stehenden Sattelzug und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, so die "Saarbrücker Zeitung“.

Seine Familie äußerte sich tief erschüttert: "Sein Tod reißt das tiefste Loch in unsere Herzen, das man sich überhaupt vorstellen kann“, heißt es in ihrem bewegenden Statement. Nur zwei Tage später hätte der Regisseur seinen 44. Geburtstag gefeiert.

Tarek Ehlail war ein vielseitiger Künstler

Ehlail, geboren in Homburg, begann seine Karriere 2008 mit dem Kinofilm "Chaostage – We are Punks!“. Seinen Durchbruch erzielte er drei Jahre später mit "Gegengerade – Niemand siegt am Millerntor“. Der Film beleuchtet die Fanszene des FC St. Pauli und glänzte mit prominenten Schauspielern wie Wotan Wilke Möhring und Moritz Bleibtreu. 2013 folgte der Dokumentarfilm "Glaubenskrieger“.

Neben seiner Arbeit in der deutschen Filmszene drehte er auch Musikvideos für deutsche Rapper und Bands, etwa "Nyze“ und "Slime“. Seine kreative Seite lebte er auch lange als Bodypiercer aus. Seine Erfahrungen hielt er 2013 in dem Buch "Piercing Is Not A Crime: 33 bestehende Anekdoten aus dem Leben eines Bodypiercers“ fest.

StarsTodesfälle
inTouch Newsletter

Noch mehr Star-News

Abonniere unseren Newsletter und wir versorgen dich täglich mit den wichtigsten Promi-News zu deinen Lieblingsstars

inTouch - Dein Promi-Magazin mit den heißesten News zu deutschen Promis und internationalen Stars.
inTouch Magazin

inTouch ist das wöchentliche People-Magazin, das ganz dicht an den Stars dran ist.

Abo abschließen

Unter dem Dach der Bauer Media Group entstehen Tag für Tag Produkte, die Millionen von Menschen quer durch Europa begeistern. Unser Portfolio reicht dabei von Print- und Online-Publikationen über Audio-Entertainment bis hin zu Online-Vergleichsportale.

© 2025 Bauer Media Group