Regisseur Tarek Ehlail ist tot: Was zur Todesursache bekannt ist

Der Regisseur befand sich auf dem Weg zu seiner Familie in den Urlaub, als es auf der A1 bei Köln zu dem tragischen Unfall kam. Das berichteten seine Angehörigen auf dem Facebook-Account von Ehlail. Nach Angaben der Polizei prallte er gegen einen im Stau stehenden Sattelzug und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, so die "Saarbrücker Zeitung“.