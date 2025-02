Giovanni Zarrella: Nach Drama! Wie soll es jetzt weitergehen?

Dass die Nierenprobleme nicht aus dem Nichts kamen, liegt auf der Hand. Expertinnen und Experten sehen solche Beschwerden oft als Folgen von Dauerstress oder - in vereinzelten Fällen - eines Burnouts. Und Giovanni? Der hat sich in der Vergangenheit kaum Pausen gegönnt. Ein prall gefüllter Terminkalender gehörte für ihn offenbar zum Alltag: Talkshows, Interviews, TV-Moderationen und nebenbei noch die Arbeit an seinem neuen Album – Giovanni machte einfach immer weiter. "Noch eine Show geht immer", schien sein Motto zu sein.

Doch sein Körper schlug Alarm. Bereits im November 2024 hatte der Entertainer die Proben für seine "Die Giovanni Zarrella Show" abbrechen müssen, weil die Schmerzen unerträglich wurden. Wenig später musste er aus demselben Grund die WDR-Talkshow "Kölner Treff" vorzeitig verlassen. Nur operative Eingriffe konnten ihm schließlich Erleichterung verschaffen.

Heute wirkt Giovanni optimistisch, dass die schlimme Zeit nun hinter ihm liegt. Doch hat er aus dieser Phase gelernt und achtet nun wirklich besser auf sich? Seine Fans sind weiterhin in Sorge und hoffen, dass er seinen Lebensstil künftig entschleunigt. Denn so viel ist klar: Gesundheit ist wichtiger als jede Bühne.

