Giovanni Zarrella: Dringende OP - selbst starke Medikamente helfen nicht mehr!

Anfangs sollen ihm starke Medikamente geholfen haben, doch irgendwann seien selbst diese keine Lösung mehr gewesen. Die Schmerzen wurden so unerträglich, dass Giovanni mitten in der TV-Sendung "Kölner Treff" frühzeitig gehen musste. Auch eine Probe für seine "Giovanni Zarrella Show" konnte er nicht zu Ende führen. Schließlich blieb ihm keine andere Wahl: Er soll zur Uniklinik in Göttingen gefahren sein