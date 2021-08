Giovanni Zarrella: Herber Schlag für Florian Silbereisen

"Das wird aufregend, das wird sehr aufregend. Also wöchentlich arbeiten wir an meiner neuen Show, die beim ZDF im September losgehen wird. Es wird eine große Musikshow mit tollen Gästen. Mit Gästen aus dem Pop, aus dem Schlager, international, wo es eben auch Duette geben wird, wo ich ganz viel von mir zeigen möchte, was ich mache außer Singen. Wir wollen viele große Momente kreieren und viele schöne kleine Geschichten erzählen" offenbart Giovanni nun beim "SWR4 Schlagerfest" und sorgt damit bei seinen Fans für mächtig Herzklopfen. Wie es scheint, kann der Mann von Jana Ina Zarrella den Start seiner neuen Show schon jetzt kaum abwarten. Wie es danach jedoch für ihn und Florian weitergehen wird, ist ungewiss! Schließlich galten die beiden stets als unzertrennlich. Mal sehen, ob das im September immer noch so ist...