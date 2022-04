Giovanni Zarrella: Jetzt steht er mit dem Rücken zur Wand

Oh je! So hat sich das Giovanni Zarrella sicherlich nicht vorgestellt! Am kommenden Samstag (09. April) hat der Schlagerstar wieder alles eingeladen, was in der Musikbranche Rang und Namen hat und will in seiner legendären "Giovanni Zarrella"-Show dem Publikum ordentlich einheizen. Doch während der Sänger zu den Anfängen des Formats mit allerhand Komplimenten überschüttet wurde, scheinen einige seiner Fans mittlerweile von der Gästeliste gewaltig genervt zu sein ...

