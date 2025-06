Giovanni Zarrella: Jetzt wird es richtig teuer

Seit 2021 ist er eine feste Größe des Senders. Erst vor Kurzem wurde außerdem sein Vertrag bei dem Sender sogar um weitere drei Jahre verlängert. "Das ZDF, insbesondere das Team von Unterhaltungschef Oliver Heidemann, fühlt sich für mich wie ein Zuhause an, das ich mir nicht schöner vorstellen könnte", so der Musiker und Moderator überglücklich. So schnell wird der Entertainer also nicht aus dem TV verschwinden.