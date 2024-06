Giovanni Zarrella: Mega Karriere-Start! Sohn Gabriel verwirklicht Papas Träume

Stolz und glücklich strahlt Gabriel in die Kamera, als er den Vertrag beim VfB Stuttgart unterzeichnet. Der 15-Jährige wird in der kommenden Saison für die Jugend des Bundesliga-Vereins spielen, tritt damit in Papas Fußstapfen. Denn: Giovanni startete seine Karriere nicht etwa als Musiker – sondern als Fußballer. Alles begann, als der heute 46-Jährige in den 90ern mit seiner Familie in Italien lebte und dort die Chance bekam, in der Jugend des AS Rom zu kicken.

Einem Verein, dem der Halb-Italiener bis heute die Treue hält. Zumindest als Fan. "Ich bin dann zurück nach Deutschland gegangen und habe hier beim VfB Stuttgart und beim SSV Reutlingen gespielt", erzählt er. Doch auch wenn seine Karriere als Fußballer steil begann, hat er den Sprung zu den Profis nie geschafft.