Giovanni Zarrella muss trauriges Aus verkünden - Was dahinter steckt!

Wie der Veranstalter Roxx Events erklärt, wurden zu wenig Tickets für die Show verkauft. "Liebe Fans aus Greifswald und Umgebung, leider müssen wir Euch darüber informieren, dass das für den 6. und 7. Juni geplante Open Air am Forum am Museumshafen in Greifswald aus wirtschaftlichen Gründen ersatzlos abgesagt werden muss", heißt es auf Facebook. Und weiter: "Die Gesamtkonzeption für beide Veranstaltungstage haben die Kosten in eine Richtung wachsen lassen, die eine Durchführung wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll möglich macht."